Соперница Трампа признала его достижения

Хиллари Клинтон признала эффективность внешней политики Трампа

Бывшая первая леди, государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью Fox News признала эффективность внешней политики нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Соперница республиканца на выборах 2016 года, которая затем критиковала его деятельность, на этот раз отметила достижения политика. Она уточнила, что Трамп неплохо справляется с укреплением отношений США с европейскими союзниками, одновременно добиваясь от них большего в плане обороны НАТО и финансовой поддержки.

«Меня действительно воодушевили события последних нескольких месяцев. Пренебрежение, которое мы наблюдали при первой администрации Трампа, сменилось гораздо более ясными рабочими отношениями на благо европейской безопасности, трансатлантической безопасности и, надеюсь, безопасности Украины», — подчеркнула Клинтон.

Ранее стало известно, что штаб Хиллари Клинтон хотел сфабриковать данные о якобы сговоре Дональда Трампа и России в 2016 году. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Патель.

