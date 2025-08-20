Экономика
18:32, 20 августа 2025Экономика

Россияне высказались насчет установки памятников Сталину

«Сидорин лаб»: Два процента россиян не одобряют установку памятников Сталину
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Около половины россиян в интернете положительно отзываются об установке и восстановлении памятников Иосифу Сталину. Это выяснил исследовательский центр «Сидорин лаб», результаты сетевого мониторинга публикуют «Ведомости».

Всего в ходе исследования были обработаны 60 тысяч упоминаний памятников Сталину. По подсчетам аналитиков, положительно идею возведения мемориалов оценивает 49 процентов пользователей. Та же доля россиян высказывается о подобных инициативах нейтрально. Не одобряют такие памятники лишь два процента пользователей, оставляющих комментарии под записями с упоминанием памятников вождю.

Основными предметами обсуждения стали барельеф Сталину на станции «Таганская» московского метрополитена — большая часть комментариев (80 процентов) характеризовалась нейтральной позицией. Следом по числу упоминаний идут памятники генералиссимусу в Вологде и Улан-Удэ, открытые за последние два года — за их установку высказались порядка 65 процентов пользователей.

Ранее сообщалось, что в Находке может появиться памятник Феликсу Дзержинскому. Бюст станет третьим мемориалом в честь советских революционеров: в Находке также возведены памятники Ленину и Сталину.

