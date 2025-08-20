Стало известно об отступлении ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВСУ оставили позиции на северском направлении в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили ряд позиций на одном из участков Северского направления фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южную группировку российских войск.

Как рассказали военные, расчеты беспилотников армии России установили огневой контроль над участком дороги, ведущим к передовым позициям ВСУ. Им также удалось уничтожить два пикапа украинских военных.

«Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям Российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед», — рассказали в Южной группировке войск.

Ранее ВС России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. В случае их успешного проведения российские войска смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города.