14:27, 20 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВСУ оставили позиции на северском направлении в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили ряд позиций на одном из участков Северского направления фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южную группировку российских войск.

Как рассказали военные, расчеты беспилотников армии России установили огневой контроль над участком дороги, ведущим к передовым позициям ВСУ. Им также удалось уничтожить два пикапа украинских военных.

«Передовой отряд противника, полностью лишенный поддержки, был вынужден оставить позиции, что позволило штурмовым подразделениям Российской армии успешно и беспрепятственно продвинуться вперед», — рассказали в Южной группировке войск.

Ранее ВС России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. В случае их успешного проведения российские войска смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города.

