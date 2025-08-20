Бывший СССР
23:20, 20 августа 2025

Стало известно об ударе ВСУ по школе Запорожской области

Рогов: Женщина и ребенок пострадали при ударе ВСУ по школе в Каменке-Днепровской
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов сообщил, что от удара ВСУ получила повреждения школа в Каменке-Днепровской. Кроме того, пострадали женщина и ребенок.

«К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка — ученика пятого класса — посекло осколками», — уточнил он.

Ранее украинских операторов дронов уличили в поджогах полей и домов в Запорожской области. По словам замполита роты российской группировки «Днепр» с позывным Фара, ВСУ пользуются жаркой погодой.

    Все новости