Стало известно об ударе ВСУ по школе Запорожской области

Рогов: Женщина и ребенок пострадали при ударе ВСУ по школе в Каменке-Днепровской

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов сообщил, что от удара ВСУ получила повреждения школа в Каменке-Днепровской. Кроме того, пострадали женщина и ребенок.

«К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка — ученика пятого класса — посекло осколками», — уточнил он.

Ранее украинских операторов дронов уличили в поджогах полей и домов в Запорожской области. По словам замполита роты российской группировки «Днепр» с позывным Фара, ВСУ пользуются жаркой погодой.