08:28, 20 августа 2025Россия

Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

«Ведомости»: Добровольцы первых месяцев СВО получат статус ветеранов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Добровольцы первых месяцев специальной военной операции (СВО) на Украине получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующую инициативу выдвинуло Министерство оборон, ее уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Статус ветерана получат те добровольцы, которые действовали в зоне СВО с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года — в этот период граждане не могли подписывать соглашения о пребывании в отрядах добровольцев.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О ветеранах». Как указал депутат Госдумы Вячеслав Калинин, документ устраняет социальную несправедливость в отношении тех, кто защищал страну на полях СВО и проявлял героизм и отвагу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно закону, участники специальной военной операции, выполнявшие задачи в новых регионах России с момента принятия их в состав страны, получат статус ветеранов боевых действий.

