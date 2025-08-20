Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

Французский стример Грейвен ушел из жизни после нескольких месяцев издевательств

Французский стример Рафаэль Грейвен, известный под ником Jean Pormanove, ушел из жизни после нескольких месяцев издевательств. Как сообщает The Guardian, это произошло в прямом эфире во время трансляции на платформе Kick.

Известно, что мужчине на момент гибели было 46 лет, его тело обнаружили в деревне Конт, что неподалеку от Ниццы. Местная прокуратура уже распорядилась провести вскрытие. О трагедии высказалась министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз, отметившая, что Грейвен регулярно появлялся в видеороликах, в которых «подвергался физическому насилию или унижениям со стороны других стримеров».

При этом адвокат одного из двух стримеров, замеченных в издевательствах над Грейвеном, заявил, что у того отмечались проблемы с сердечно-сосудистой системой, а сцены насилия в видеороликах были постановочными.

