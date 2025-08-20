Интернет и СМИ
19:44, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

Фото: @jeanpormanove

Французский стример Рафаэль Грейвен, известный под ником Jean Pormanove, ушел из жизни после нескольких месяцев издевательств. Как сообщает The Guardian, это произошло в прямом эфире во время трансляции на платформе Kick.

Известно, что мужчине на момент гибели было 46 лет, его тело обнаружили в деревне Конт, что неподалеку от Ниццы. Местная прокуратура уже распорядилась провести вскрытие. О трагедии высказалась министр по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз, отметившая, что Грейвен регулярно появлялся в видеороликах, в которых «подвергался физическому насилию или унижениям со стороны других стримеров».

При этом адвокат одного из двух стримеров, замеченных в издевательствах над Грейвеном, заявил, что у того отмечались проблемы с сердечно-сосудистой системой, а сцены насилия в видеороликах были постановочными.

Ранее американская стримерша XenaTheWitch (настоящее имя — Амарис Сэмпсон) во время прямого эфира на платформе Kick выстрелила в женщину из пейнтбольного ружья и попала под арест. Происшествие случилось 9 августа в американском штате Техас.

