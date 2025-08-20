Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 20 августа 2025Россия

Священник из Подмосковья попал в ДТП в Крыму и не выжил

Священник из Сергиева Посада стал жертвой ДТП в Крыму
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Священник из Подмосковья попал в ДТП в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

ДТП на трассе «Таврида» произошло 19 августа. Один из водителей не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущейся попутно легковушкой. В Госавтоинспекции отмечали, что смертельные травмы получил водитель автомобиля Lexus.

Вероятно, им и оказался протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун. О том, что священнослужитель стал жертвой аварии, рассказала его дочь.

Ранее в Новосибирской области в ДТП не выжил священник, который несколько раз ездил в зону спецоперации. Мужчина не справился с управлением, в результате чего его автомобиль перевернулся.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости