Связанное с апокалипсисом явление появится в небе через пару дней

Daily Mail: Связанная с апокалипсисом черная луна появится в небе

«Черная луна», связанная с пророчествами апокалипсиса, появится в небе через пару дней. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Речь идет об астрономическом явлении, которое происходит, когда вторая новая луна восходит в течение одного календарного месяца. Новолуние проходит между Солнцем и Землей, из-за чего повернутая к планете сторона спутника остается в тени и становится невидима без специального оборудования.

Верящие в пророчества отмечают, что в Библии говорилось о подобном. Такой отрывок был в Евангелие от Марка, где есть предупреждение о том, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». Однако ученые заявили, что «черная луна» — нормальное явление, и с точки зрения астрономии такое новолуние не отличается от обычного.

«Черную луну» можно наблюдать в небе примерно раз в 33 месяца, в следующий раз она должна появиться 20 августа 2028 года. Пик грядущего события придется на 22 августа.

Ранее предвестие апокалипсиса увидели в окрасившемся в красный цвет Галилейском море.