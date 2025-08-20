Мир
Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

Талибы призвали Россию, США и Китай конкурировать за Афганистан
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Россия, США и Китай должны мирно конкурировать друг с другом за Афганистан и развивать торгово-экономическое сотрудничество. С таким призывом выступил афганский министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид, сообщает Amu TV.

«Ни Россия, ни Китай не считают, что Афганистан будет действовать против них по указке США или позволит использовать свою территорию против них. А США не верят, что Россия или Китай захотят использовать ее против них. Давайте лучше торговать., мирно конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, вкладывая инвестиции в электроэнергетические проекты», — отметил глава оборонного ведомства.

Муджахид подчеркнул, что другим государствам стоит отказаться от возможных «злых намерений» в отношении Афганистана, так как страна не испытывает неприязнь к кому-либо и намерена выстраивать «хорошие отношения со всеми на основе исламского шариата».

