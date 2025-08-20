Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:58, 20 августа 2025Мир

Трамп дважды оговорился в разговоре о Крыме

Трамп назвал Крым очень красивым, 2 раза оговорившись, что он находится в океане
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Американский президент Дональд Трамп дважды оговорился, пока вел разговор о Крыме, будто он находится в океане. При этом он назвал полуостров очень красивым в ходе интервью жуналисту Марку Левину, передает ТАСС.

«Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный», — допустил первую оговорку президент США.

Также Трамп добавил, что американская пресса часто подвергает его критике за якобы чрезмерную лояльность к России.

«А потом они говорят, что Дональд Трамп дружит с [президентом России Владимиром Путиным]. Я не отдавал ему Крым. Крым — это огромная территория, я бы сказал, он размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана», — вновь оговорился амеиканский лидер.

По словам главы Белого дома, Крым был передан России по вине экс-президента США Барака Обамы, о чем СМИ умалчивают.

Ранее Трамп сказал, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Также он объявил, что США не собираются отправлять американские войска на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефти из России в Венгрию по «Дружбе» возобновили. Будапешт поблагодарил Москву и призвал Киев оставить страну в покое

    У российских работодателей заметили снижение интереса к одной категории работников

    Раскрыт вред газированной воды для детей

    Блогер описал девушек в Молдавии фразой «охотно выходят замуж за русских»

    Бастрыкина предложили на пост главы Верховного суда

    Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали

    Уиткофф рассказал о проведенном с окружением Путина времени

    Стала известна судьба исчезнувшего после столкновения с медведем человека

    Любителям экспериментов в постели назвали скрытые риски одной жаркой эротической фантазии

    Трамп дважды оговорился в разговоре о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости