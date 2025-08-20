Мир
04:07, 20 августа 2025

Трамп прошептал Макрону слова о Путине и забыл выключить микрофон

Трамп прошептал Макрону, что Путин хочет заключить сделку с Киевом якобы для США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп предположил, что российский коллега Владимир Путин собирается заключить мирную сделку с Киевом якобы ради него. Он прошептал эти слова французскому лидеру Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Белом доме, передает телеканал Fox News.

Однако американский президент забыл, что микровон включен, в результате сказанное им услышали журналисты.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — передает слова Трампа телеканал.

Ранее глава Белого дома заявил о хороших отношениях между ним и президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это является большим плюсом, учитывая ядерный потенциал двух держав.

