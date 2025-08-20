Мир
02:08, 20 августа 2025Мир

Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Марку Левину заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы Белого дома, это является плюсом, учитывая ядерный потенциал России и Соединенных Штатов.

Ранее французские СМИ написали, что Владимир Путин во время звонка с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести в Москве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь, сам глава Белого дома рассказал, что украинский лидер должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.

