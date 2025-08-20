У долгожителей обнаружены три общие черты

Эпидемиолог Модиг: Позитивный взгляд на жизнь назвали фактором долголетия

Профессор эпидемиологии Карин Модиг обнаружила три фактора, объединяющие всех долгожителей. Их специалистка назвала изданию Newsweek.

Эпидемиолог рассказала, что вместе с коллегами в течение 30 лет наблюдала за людьми, родившимися в 1920-1922 годах, и пришла к выводу, что у некоторых из них есть общие черты, позволившие им дожить до 100 лет. «Похоже, что здоровая сердечно-сосудистая система, позитивный взгляд на жизнь и чувство цели являются наиболее распространенными факторами долголетия», — заявила она.

Модиг добавила, что трудно сказать, почему долгожители более устойчивы к заболеваниям сердца и мозга. Она полагает, что основные причины — это генетика и образ жизни. Кроме того, на продолжительность жизни влияют случайности. Например, пожилой человек может упасть и сломать шейку бедра, заболеть сезонным гриппом или раком. Все эти факторы, считает эпидемиолог, потенциально уменьшают срок жизни.

Ранее врач-кардиолог Ануш Аветисян рассказала о причинах появления тахикардии. По ее словам, симптом необязательно связан с болезнями сердца и может возникать из-за стресса или физической нагрузки.