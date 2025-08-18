Забота о себе
21:02, 18 августа 2025

Раскрыты неочевидные и не связанные с болезнями сердца причины тахикардии

Врач Аветисян: Тахикардия может быть вызвана анемией и злоупотреблением кофе
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Getty Images

Тахикардия может быть вызвана не только гипертоническим кризом или болезнями сердца, заявила врач-кардиолог Ануш Аветисян. Неочевидные причины учащенного сердцебиения, она раскрыла Life.ru.

Аветисян рассказала, что частота пульса может подниматься в условиях стресса, при физической нагрузке или эмоциональном перенапряжении. В этом случае показатель выше 100 ударов в минуту при норме от 60 до 90 считается физиологическим ответом организма, объяснила она.

Однако, по словам врача, тахикардией может сопровождаться и анемия, из-за которой уровень гемоглобина в крови понижается. Кроме того, у некоторых людей наблюдается учащенное сердцебиение при повышенной температуре тела, злоупотреблении кофе, алкоголем и энергетическими напитками, а также после обильного приема пищи.

«Если же тахикардия не вызвана заболеваниями сердца, то, как правило, медицинское вмешательство в большинстве случаев не требуется. Однако рекомендую пересмотреть образ жизни: отказаться от курения, сократить потребление кофе и исключить алкоголь», — посоветовала Аветисян.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

