Раскрыты неочевидные и не связанные с болезнями сердца причины тахикардии

Врач Аветисян: Тахикардия может быть вызвана анемией и злоупотреблением кофе

Тахикардия может быть вызвана не только гипертоническим кризом или болезнями сердца, заявила врач-кардиолог Ануш Аветисян. Неочевидные причины учащенного сердцебиения, она раскрыла Life.ru.

Аветисян рассказала, что частота пульса может подниматься в условиях стресса, при физической нагрузке или эмоциональном перенапряжении. В этом случае показатель выше 100 ударов в минуту при норме от 60 до 90 считается физиологическим ответом организма, объяснила она.

Однако, по словам врача, тахикардией может сопровождаться и анемия, из-за которой уровень гемоглобина в крови понижается. Кроме того, у некоторых людей наблюдается учащенное сердцебиение при повышенной температуре тела, злоупотреблении кофе, алкоголем и энергетическими напитками, а также после обильного приема пищи.

«Если же тахикардия не вызвана заболеваниями сердца, то, как правило, медицинское вмешательство в большинстве случаев не требуется. Однако рекомендую пересмотреть образ жизни: отказаться от курения, сократить потребление кофе и исключить алкоголь», — посоветовала Аветисян.

