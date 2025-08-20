Ученый прокомментировала новости о восхождении «Черной Луны» апокалипсиса

Физик Кравченко: «Черной Луны» в августе не предвидится

«Черной Луны» в августе не предвидится, сообщила агентству «Москва» старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По ее словам, последнее новолуние было 24 июля, а следующее наступит 23 августа. Таким образом, в августе 2025 года случится только одно новолуние. Два новолуния в одном месяце произойдут только в 2028 году — 1 декабря и 31 декабря.

Также ученый объяснила, что существует также понятие как «сезонная Черная Луна» — третье новолуние из четырех в одном астрономическом сезоне. Под это определение попадает новолуние 23 августа, которое происходит в период между солнцестоянием 21 июня и равноденствием 23 сентября.

Кравченко также сообщила, что новолуние — это абсолютно обычное и естественное событие, которое происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем. Увидеть в это время Луну невооруженным глазом невозможно: ее сторона, обращенная к Земле, останется в тени и будет не видна за голубой дымкой атмосферы.

Ранее Daily Mail писала, что через несколько дней на небе появится так называемая «Черная Луна», связанная с апокалиптическими пророчествами. Сообщалось, что «Черная Луна» — это астрономическое явление, которое происходит, когда в одном календарном месяце восходят две новые Луны. Во время новолуния Луна расположена между Землей и Солнцем, поэтому ее сторона, обращенная к Земле, остается в тени и не видна невооруженным глазом.

Сторонники пророчеств ссылаются на библейские тексты, в частности на Евангелие от Марка, где говорится, что «Солнце померкнет, и Луна не даст света своего». Однако ученые утверждают, что поводов для беспокойства нет.

По словам доцента кафедры физики Сиракузского университета США Уолтера Фримена, если новолуние происходит в начале месяца, второе новолуние может случиться до конца того же месяца. С астрономической точки зрения такое новолуние ничем не отличается от других.

Пик «черной луны» ожидается 22 августа, писала газета.