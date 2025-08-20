Из жизни
Учительницу английского языка обвинили в сексуальных отношениях с подростком

В США учительницу английского языка обвинили в совращении школьника
В штате Вирджиния, США, 34-летнюю учительницу арестовали за совращение школьника. Об этом сообщает WSET.

Кейтлин Кэмпбелл преподавала английский язык ученикам с седьмого по 12-й классы. О ее запретных отношениях с подростком стало известно директрисе школы, которая тут же сообщила обо всем в полицию.

Кэмпбелл обвинили в сексуальных отношениях с мальчиком. Подробности неизвестны, однако уточняется, что пострадавшему больше 15 лет. Женщину уволили.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Иллинойс, которая несколько раз вступала в половые отношения с 11-летним школьником, заявила, что он сам начал к ней приставать. По ее словам, он домогался ее в ту самую ночь, когда они дважды занялись незащищенным сексом.

