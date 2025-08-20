Уиткофф рассказал о проведенном с окружением Путина времени

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф рассказал, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Вероятно, около 24 или 25 часов», — ответил Уиткофф на соответствующий вопрос. Он также уточнил, что это было личное время с ним, а также с некоторыми из его людей, назвав, в частности, помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова.

Уиткофф несколько раз летал в Россию. В Москве его принимало российское руководство, включая Владимира Путина.

Ранее в Белом доме рассказали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и Стивен Уиткофф будут координировать работу с Россией и Украиной для организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также Уиткофф рассказал, что на предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского американская сторона хочет добиться от Киева консенсуса по будущему мирному соглашению.