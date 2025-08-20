СВР: Украина скрыла факты участия европейских военных в СВО на стороне России

Украина скрыла факты участия в специальной военной операции (СВО) на стороне России военных из европейских стран. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

«"Особо охраняемой" является информация о случаях добровольного вступления в ряды борцов с украинскими националистами граждан Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других государств Евросоюза, которые позиционируют себя в качестве ближайших "друзей" Украины», — сообщили в СВР.

Как уточнили в ведомстве, если выступающие на стороне РФ европейские военные попадают в плен, Киев не включает их в списки на обмен. По данным Службы внешней разведки, таких военнопленных украинские власти выдают непосредственно странам Европы с обязательством сокрытия факта от СМИ.

Ранее газета The Times оценила перспективу отправки европейских военных на Украину. Речь шла о реализация плана Франции и Великобритании по отправлению многотысячного корпуса.