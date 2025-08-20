Украине предрекли потерю почти всей выехавшей из страны молодежи

На Украине заявили, что 90 процентов уехавшей молодежи не вернется в страну

Большая часть уехавшей из Украины молодежи не вернется на территорию страны. Об этом заявил глава неправительственной организации «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«С кем останутся девушки на Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки будут здесь получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать», — отметил он. Всего, по словам Воскобойника, в страну не вернется около 90 процентов уехавших молодых людей.

Эксперт также отметил, что многие захотят остаться в Европе из-за уровня зарплат, так как люди хотят обеспечить себе нормальную жизнь. Он добавил, что возвращение уехавших будет зависеть не только от состояния экономики страны и линии фронта, но и от того, насколько активно будет изменяться государство.

Ранее стало известно, что численность молодежи на Украине с 2022 по 2024 годы сократилась на 2,3 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2022 года, в стране насчитывалось 9,9 миллиона молодых людей.