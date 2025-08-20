Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:40, 20 августа 2025Экономика

В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

Президент Боливии Арсе: Контракты по литию могут сорваться из-за новых властей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: He Bing / Globallookpress.com

Заключенные Боливией контракты с Россией и Китаем по литию могут сорваться из-за прихода к власти нового правительства в латиноамериканской стране. Об этом заявил президент республики Луис Арсе, его слова приводит РИА Новости.

Первый тур президентских выборов в Боливии состоялся в воскресенье, 17 августа. По его итогам в следующий этап прошли два оппозиционных кандидата от правых сил — Родриго Пас и Хорхе Кирога.

Арсе отметил, что подход к внешним торгово-экономическим связям республики может измениться с приходом нового правительства ко власти. Они могут не согласиться с действующим курсом страны и изменить его, пояснил действующий президент. «Эти (соглашения по литию с Россией — прим. «Ленты.ру») и другие контракты, несомненно, находятся под угрозой», — резюмировал Арсе.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Заключенные в период его нахождения у власти контракты подразумевают не только производство сырья, но и весь процесс индустриализации лития. Согласно основным положениям сделок, боливийские компании будут участвовать в продаже литиевых аккумуляторов и получать прибыль. Однако новые власти могут пересмотреть этот подход и поменять контрагентов, допустил Арсе. «Я не знаю, с какими странами они (новые власти — прим. «Ленты.ру») хотят вести переговоры», — заключил он.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами этого редкоземельного металла. По состоянию на 2022 год, суммарные резервы лития в латиноамериканской стране оценивались примерно в 21 миллион тонн. На тот момент власти Боливии активно искали иностранных инвесторов, которые бы помогли местным компаниям вести разработку. Среди возможных вариантов называлось сотрудничество с Россией в этой сфере.

В сентябре 2024-го дочерняя компания ГК «Росатом» и боливийское государственное предприятие YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) подписали соглашение о строительстве завода в солончаке Уюни. На этом предприятии планировалось ежегодно добывать порядка 14 тысяч тонн карбоната лития, который используется при производстве электромобилей, электроники и возобновляемых источников энергии. Изначально старт строительства нового завода был намечен на первую половину 2025 года. Однако в итоге сроки пришлось сдвигать на более позднее время из-за разногласий профильной комиссии, палаты депутатов и сената Боливии по вопросу сертификации проекта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

    Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

    В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

    Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

    Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

    В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости