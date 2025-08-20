В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

Президент Боливии Арсе: Контракты по литию могут сорваться из-за новых властей

Заключенные Боливией контракты с Россией и Китаем по литию могут сорваться из-за прихода к власти нового правительства в латиноамериканской стране. Об этом заявил президент республики Луис Арсе, его слова приводит РИА Новости.

Первый тур президентских выборов в Боливии состоялся в воскресенье, 17 августа. По его итогам в следующий этап прошли два оппозиционных кандидата от правых сил — Родриго Пас и Хорхе Кирога.

Арсе отметил, что подход к внешним торгово-экономическим связям республики может измениться с приходом нового правительства ко власти. Они могут не согласиться с действующим курсом страны и изменить его, пояснил действующий президент. «Эти (соглашения по литию с Россией — прим. «Ленты.ру») и другие контракты, несомненно, находятся под угрозой», — резюмировал Арсе.

Заключенные в период его нахождения у власти контракты подразумевают не только производство сырья, но и весь процесс индустриализации лития. Согласно основным положениям сделок, боливийские компании будут участвовать в продаже литиевых аккумуляторов и получать прибыль. Однако новые власти могут пересмотреть этот подход и поменять контрагентов, допустил Арсе. «Я не знаю, с какими странами они (новые власти — прим. «Ленты.ру») хотят вести переговоры», — заключил он.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами этого редкоземельного металла. По состоянию на 2022 год, суммарные резервы лития в латиноамериканской стране оценивались примерно в 21 миллион тонн. На тот момент власти Боливии активно искали иностранных инвесторов, которые бы помогли местным компаниям вести разработку. Среди возможных вариантов называлось сотрудничество с Россией в этой сфере.

В сентябре 2024-го дочерняя компания ГК «Росатом» и боливийское государственное предприятие YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) подписали соглашение о строительстве завода в солончаке Уюни. На этом предприятии планировалось ежегодно добывать порядка 14 тысяч тонн карбоната лития, который используется при производстве электромобилей, электроники и возобновляемых источников энергии. Изначально старт строительства нового завода был намечен на первую половину 2025 года. Однако в итоге сроки пришлось сдвигать на более позднее время из-за разногласий профильной комиссии, палаты депутатов и сената Боливии по вопросу сертификации проекта.