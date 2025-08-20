В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

Кеннес: Размещение войск на Украине возможно только по линии ООН

Европейский союз не сможет разместить войска на Украине, поскольку введение миротворческих сил возможно только по линии Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил депутат Европейского парламента от Бельгии Руди Кеннес, его слова приводит РИА Новости.

«Этого не произойдет. Я не могу утверждать, но, по моему мнению, [президент России Владимир] Путин и [президент США Дональд] Трамп уже решили этот вопрос... Я думаю, что любое вмешательство или размещение миротворческих сил возможно только по линии ООН», — сказал он.

По мнению Кеннеса, европейские избиратели будут против отправки солдат на Украину. «Когда дойдет до дела и их сыновьям и дочерям придется идти на фронт, думаю, все изменится», — отметил депутат.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы помочь Европе с размещением войск на Украине, в том числе поддержкой с воздуха.