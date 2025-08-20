В Госдуме допустили присутствие американских военных на Украине

Депутат Колесник: США могут послать войска на Украину в качестве миротворцев

Депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что американские военные могут быть отправлены на Украину в качестве миротворцев. Его слова приводит «Газета.ru».

По словам парламентария, исключать такой исход событий не стоит. К соответствующей договоренности, если она устроит все стороны, придут дипломаты и верховный главнокомандующий, добавил политик. Мнение России при этом, согласно его заявлению, должно учитываться в первую очередь.

«Конечно, американские войска в качестве миротворческого контингента на Украине не были бы самым предпочтительным вариантом для России. Несмотря на последние усилия [президента США Дональда] Трампа, Штаты по-прежнему являются страной НАТО», — сказал Колесник.

Он также предложил Китай и Индию в качестве стран, которые могли бы направить миротворческий контингент на Украину. Депутат добавил, что важно не сорвать мир, который наконец-то «начал намечаться».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что официальные лица США видят несколько способов, как помочь Украине. Вашингтон, как утверждается, мог бы оказать «косвенную военную помощь» европейским миротворцам, не привлекая при этом американских военных. Как конкретно это будет сделано, не уточняется.