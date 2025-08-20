Депутат ГД Нилов предложил ввести федеральные выплаты к юбилею брака

В Госдуме нашли способ сохранить браки россиян на десятилетия — предоставлять выплаты парам, состоящим в браке не менее 30 лет. С таким предложением выступил депутат Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

Речь идет именно о федеральных выплатах, поскольку в российских регионах уже есть выплаты семьям к юбилейным датам. Так, предлагается, платить по 30 тысяч рублей тем парам, которые состоят в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию.

«[Это необходимо] для того чтобы демонстрировать отношение государства к продолжительным семейным отношениям, закреплять такую норму в том числе и на федеральном уровне», — обозначил Нилов.

Он уточнил, что законопроект еще будет дорабатываться с учетом проекта бюджета на 2026 год, после чего его вынесут на рассмотрение.

Ранее профессор Вадим Виноградов сообщал, что с 2026 года в России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми. Речь шла о частичном возмещении начисленного за прошлый год налога на доход физических лиц.