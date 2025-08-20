Нацбанк Украины: Киев и союзники не смогут оплатить пакет оружия США за $90 млрд

Киев и его союзники в Европе не смогут оплатить пакет вооружения США за 90 миллиардов долларов, о закупке которого говорил ранее президент Владимир Зеленский, на это у страны нет средств. Об этом говорят данные Нацбанка республики (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно информации пот НБУ, дефицит платежного баланса Киева каждый месяц равняется 3-4 миллиардам долларов. Расходы покрывают за счет резервного фонда (его размер — около 40-45 миллиардов долларов с начала 2025 года), а также финансовой помощи стран Запада (порядка 3-4 миллиардов долларов каждый месяц).

Дефицит украинского бюджета, по данным министерства финансов, в этом году составил 46,83 миллиарда долларов, что получается перекрывать западным финансированием. В следующем году Киеву понадобится около 45 миллиардов долларов, но источников денег пока нет. Госдолг республики равен более 180 миллиардов долларов.

Нынешние программы помощи от западных стран с трудом покрывают текущие потребности страны. Так, фонд поддержки Украины (Ukraine Facility) запланировал выделить 50 миллиардов долларов до конца 2027 года, из них 19,5 миллиарда уже выплатили Кииеву. ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) также выделит 50 миллиардов долларов в виде кредита, который хотят погасить за счет замороженных активов России, из них Украина уже получила 17,6 миллиарда долларов. Наконец, программа PURL, которая специально создавалась членами НАТО для закупки американского оружия для Вооруженных сил страны (ВСУ), собрала лишь 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий, писало издание Financial Times (FT). Согласно документу, сумма выплат должна составить 300 миллиардов долларов.