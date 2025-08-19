Зеленский потребовал репараций от России

FT: Зеленский потребовал от России компенсации за ущерб в $300 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

Сумма выплат должна составить 300 миллиардов долларов. Предполагается, что компенсация Украине может быть оплачена за счет замороженных в западных странах суверенных активов РФ.

В документе также подчеркивается, что ослабление антироссийских санкций должно происходить лишь в том случае, если Москва будет строго соблюдать мирное соглашение и «вести честную игру». Зеленский также отверг предложение о заморозке линии фронта.

Ранее встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась. Политики остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.