Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 19 августа 2025Мир

Зеленский потребовал репараций от России

FT: Зеленский потребовал от России компенсации за ущерб в $300 млрд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

Сумма выплат должна составить 300 миллиардов долларов. Предполагается, что компенсация Украине может быть оплачена за счет замороженных в западных странах суверенных активов РФ.

В документе также подчеркивается, что ослабление антироссийских санкций должно происходить лишь в том случае, если Москва будет строго соблюдать мирное соглашение и «вести честную игру». Зеленский также отверг предложение о заморозке линии фронта.

Ранее встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась. Политики остаются в Белом доме для продолжения переговоров, возможно, в другом формате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину

    В Британии рассказали об исчезнувшей с лица Зеленского улыбке при упоминании Путина

    Стало известно об отказе Украины от территориальных уступок России

    В Кремле подтвердили разговор Путина с Трампом

    Интервью Зеленского американскому телеканалу отменили

    Зеленский потребовал репараций от России

    Популярная певица показала фигуру в красном бикини

    Раскрыты предложения Киева для получения гарантий безопасности от США

    В США сообщили о звонке Трампа Путину

    В США указали на влияние позиции России по Украине в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости