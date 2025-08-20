Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 20 августа 2025Бывший СССР

В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

Военэксперт Рожин заявил, что над Сумами заметили нагло летящий новый дрон ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ivkovmark / Shutterstock / Fotodom

В небе над украинским городом Сумы заметили «нагло» летящий новый дрон Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

«Новый российский дрон с неизвестными характеристиками достаточно нагло летал над Сумами», — написал он.

Какие-либо технические особенности нового беспилотника ВС РФ военэксперт и другие каналы не привели.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются совершать контратаки в Сумской области. Уточняется, что командование украинской армии теряет множество военнослужащих в контратаках ради «сохранения картинки» и обоснования трат на продолжение конфликта для союзников Киева в Европе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости