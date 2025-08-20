В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

В Одесской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в сообщении, опубликованном 20 августа в 18:14.

При этом сообщения о взрывах поступили на фоне воздушной тревоги. Как сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram, предупреждение о воздушной опасности действовало с 18:07 до 18:39.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе Triton в Одесской области. В результате атаки было уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом.