Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 20 августа 2025Бывший СССР

В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

В Одесской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Сообщают о взрывах в Одесской области», — говорится в сообщении, опубликованном 20 августа в 18:14.

При этом сообщения о взрывах поступили на фоне воздушной тревоги. Как сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram, предупреждение о воздушной опасности действовало с 18:07 до 18:39.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по крупнейшей нефтебазе Triton в Одесской области. В результате атаки было уничтожено более шести резервуаров с дизельным топливом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости