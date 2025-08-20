Бывший СССР
В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

Жовква: Киев не видит смысла обсуждать мир до определения гарантий безопасности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Киев не видит смысла обсуждать любые вопросы мира с Россией до определения гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала Рада, трансляция которого доступна на YouTube.

«Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят», — сказал он.

Замглавы офиса Владимира Зеленского подчеркнул, что предоставляемые Украине гарантии должны носить как военный, так и политический характер, включая сохранение Украиной армии с нынешней численностью и членство республики в Европейском Союзе. При этом он не уточнил, рассчитывает ли Киев на размещение на территории страны контингентов европейских стран.

Ранее стало известно, что Таллин и Вильнюс готовы отправить свои войска на Украину. Соответствующее намерение высказали премьер-министр Эстонии Кристен Михал и исполняющая обязанности министра обороны Литвы Довиле Шакалене.

