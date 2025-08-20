У россиян стало одной фобией больше. Страна страдает от нашествия ядовитых пауков-ос. Откуда они взялись и почему опасны?

Пауки-осы захватили 20 российских регионов

Этим летом пауки-осы, или аргиопы Брюнниха, заполонили десятки российских регионов, вызвав опасения местных жителей. В том числе членистоногих заметили на территориях, которые для них не характерны. Ученые считают, что стремительное распространение вида связано с глобальным потеплением. По их словам, при определенных условиях в будущем пауки-осы могут стать постоянными обитателями Центральной России. Аргиопа Брюнниха — ядовитый вид, укус представителей которого может быть опасен для здоровья.

Пауки-осы захватывают российские регионы

С начала лета 2025 года пауков-ос заметили в 20 российских регионах, в том числе в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Большая часть сообщений от жителей о насекомых пришлась на август, чаще всего они поступали из Алтайского края, Башкирии и Владимирской области.

Прежде зона обитания членистоногих была гораздо уже и ограничивалась лишь южными территориями. В основном их можно было встретить на Кавказе и в Крыму. Однако на фоне глобального потепления пауки-осы стали размножаться активнее и осваивать новые территории. Согласно прогнозам ученых, уже этим летом при условии теплой погоды они смогут достичь Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.

Кроме того, более теплый климат дал аргиопам Брюнниха шанс закрепиться в Центральной России насовсем.

Если зимой пауки не будут вымерзать, то останутся надолго. Но если будет суровая зима, то вся их популяция, которая добралась до Центральной России, может погибнуть Руслан Бутовский профессор, руководитель отдела международного сотрудничества ФГБУ «ВНИИ Экология»

Эксперты отмечают, что даже если пауки-осы не выживут грядущей зимой в непривычных локация, то могут вернуться туда в следующие теплые периоды. По словам директора природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколога Романа Пукалова, вместе с повышением глобальной температуры наблюдается смещение границ природных зон, а вместе с ним — изменение ареалов обитания насекомых и паукообразных.

Укус представляет опасность для некоторых групп населения

Арахнолог Федор Мартыновченко сравнил укус паука-осы с укусом обычной осы или пчелы. Для большинства этот вид не представляет опасности: объем выделяемого яда слишком мал, чтобы серьезно навредить, кроме того, пауки-осы редко могут прокусить кожу взрослого человека. Как правило, симптомы после укуса ограничиваются местной реакцией и проходят самостоятельно в течение пары суток.

Опасаться встречи с членистоногими стоит детям, а также людям с тонкой кожей и страдающим от аллергии. В этих случаях укус может вызвать отек дыхательных путей, температуру и анафилактический шок. «Изредка, но возможен и летальный исход», — предупредил Мартыновченко.

Обычно пауки-осы не ведут себя агрессивно без причины и не нападают первыми. Представители вида жалят только в случае прямого контакта — если их берут в руки или случайно придавливают.