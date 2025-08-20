Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 20 августа 2025Россия

В России объяснили сравнение Трампом Крыма с Техасом

Политолог Семибратов о словах Трампа: Техас, как и Крым, имеет выход к морю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выход к морю связывает Крым и американский штат Техас. Так, на сравнение президентом США Дональдом Трампом двух регионов отреагировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Крым так же, как и Техас для Восточного побережья Америки, является важным выходом в Мировой океан. Техас через Мексиканский пролив (он же, по версии Трампа, теперь пролив Америки) имеет фактически прямой выход в Мировой океан», — сказал он.

Политолог также предположил, что Техас является одним из самых ярых прореспубликанских штатов. По мнению Семибратова, для Трампа в Техасе «все свои», поэтому таким же образом он понимает и Крым, вернувшийся в состав России.

Ранее стало известно, что Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину несколько раз оговорился, заявив, в частности, что размер Крыма «практически совпадает с территорией штата Техас».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости