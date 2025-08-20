В России объяснили сравнение Трампом Крыма с Техасом

Политолог Семибратов о словах Трампа: Техас, как и Крым, имеет выход к морю

Выход к морю связывает Крым и американский штат Техас. Так, на сравнение президентом США Дональдом Трампом двух регионов отреагировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, чьи слова приводит «Говорит Москва».

«Крым так же, как и Техас для Восточного побережья Америки, является важным выходом в Мировой океан. Техас через Мексиканский пролив (он же, по версии Трампа, теперь пролив Америки) имеет фактически прямой выход в Мировой океан», — сказал он.

Политолог также предположил, что Техас является одним из самых ярых прореспубликанских штатов. По мнению Семибратова, для Трампа в Техасе «все свои», поэтому таким же образом он понимает и Крым, вернувшийся в состав России.

Ранее стало известно, что Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину несколько раз оговорился, заявив, в частности, что размер Крыма «практически совпадает с территорией штата Техас».