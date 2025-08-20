В России оценили Будапешт в качестве площадки для переговоров

Депутат Чепа: Будапешт является правильным выбором для переговорной площадки

Венгрия рассматривалась как одна из площадок с самого начала после объявления реперной точки в процессе мирных переговоров, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что США считают Будапешт приоритетным выбором среди возможных мест встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и их украинского коллеги Владимира Зеленского. По данным источников, окончательное место переговоров может измениться.

Депутат отметил, что Венгрия подходит по своим параметрам в качестве переговорной площадки, поскольку является нейтральной стороной конфликта на Украине. Кроме того, отметил парламентарий, у премьер-министра Виктора Орбана сложились хорошие отношения как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с американским лидером Дональдом Трампом.

«Подводных камней на этой площадке я не вижу. Если будет достаточное время, спецслужбы и США, и России, конечно, помогут, координируя действия со спецслужбами в Венгрии, и сумеют обеспечить безопасность», — добавил Чепа.

Ранее Орбан призвал страны ЕС перестать препятствовать миру на Украине и демонизировать Путина. «Самосаботаж Европы лишает нас силы, в то время как другие решают за нас нашу судьбу. Хватит!» — призвал он.