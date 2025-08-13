Мир
15:50, 13 августа 2025Мир

Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

Орбан призвал ЕС перестать препятствовать миру и демонизировать Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) перестать демонизировать президента России Владимира Путина и препятствовать достижению мира на Украине. Свое обращение он разместил в соцсети X.

Орбан отметил, что многие европейские лидеры продолжают верить в иллюзию, что затяжной конфликт на Украине может привести к смене власти в России.

«Вместо того чтобы смотреть в глаза реальности и вести переговоры, они демонизируют президента Путина и блокируют единственный путь к миру. Самосаботаж Европы лишает нас силы, в то время как другие решают за нас нашу судьбу. Хватит!» — написал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства. «Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад признает, что это произошло», — отметил он.

