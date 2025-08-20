В России порассуждали о составе делегации на переговорах с Украиной

Эксперт Семибратов: Лавров или Ушаков могут участвовать в переговорах с Украиной

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с URA.RU порассуждал о составе российской делегации на новом раунде переговоров с Украиной.

Эксперт считает, что говорить о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского преждевременно, однако повышение уровня делегаций вполне вероятно, поскольку на повестке могут появиться новые пункты, такие как обсуждение гарантий безопасности.

«Учитывая это, тот же глава МИД или помощник президента Юрий Ушаков, который непосредственно занимается украинским вопросом, могут принять участие в следующем раунде переговоров», — отметил Семибратов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на прямых переговорах с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.