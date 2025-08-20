В России призвали поднять в 100 раз один вид штрафов

Миронов: Штраф за махинации в сфере бюджетных инвестиций нужно поднять в 100 раз

Нынешние штрафные санкции за махинации в сфере бюджетных инвестиций являются маленькими, что позволяет компаниям не бояться несоблюдения условий предоставления госпомощи. Об этом заявил лидер парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

В связи с этим он призвал российские власти рассмотреть возможность резкого повышения подобного вида штрафов. По мнению Миронова, такого рода санкции следует ужесточить в 100 раз. Соответствующие поправки он предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Он напомнил, что в настоящее время максимальное наказание за такие нарушения в России для юридических лиц составляют 12 процентов от суммы предоставленных бюджетных средств. Санкции же для должностных лиц, согласно нынешним условиям, не могут превышать 30 тысяч рублей. Подобные штрафы Миронов назвал смешными с учетом тех окладов, «которые себе назначают "эффективные" менеджеры. Нужно поднять штраф в 100 раз», — резюмировал Миронов.

Ранее Мировой суд города Москвы оштрафовал «Почту России» на 230 миллионов рублей за махинации с модернизацией отделений в сельской и труднодоступной местности. Было установлено, что госкомпания, получив из бюджета необходимую финансовую помощь, не выполнила значительную часть предусмотренных работ. В отчетах об использовании инвестиций было указано «недостоверное количество модернизированных объектов», что позволило «Почте России» сэкономить на ремонте своих отделений. В самой компании пообещали обжаловать судебный вердикт, указав, что подобное решение не опровергает факты открытия и функционирования отделений.