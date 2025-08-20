В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

Сенатор Климов: Позиция РФ по Украине остается в логике, о которой говорил Путин

Слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины при участии Китая, США, Великобритании и Франции — просто предложение, которое не затрагивает вопрос размещения европейского военного контингента на Украине, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что в вопросе гарантий безопасности не надо искать коалиции желающих, а действовать сообразно проверенным вещам.

«Речь шла о том, что некие государства будут гарантами того, чтобы ситуация каким-то образом не развернулась во вред Украине. То есть для того, чтобы создать у украинского народа и его руководства нынешнего, будущего ощущение, что кто-то гарантирует их стабильную мирную жизнь», — пояснил Климов.

Он напомнил, что все страны, о которых говорил Лавров, постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Есть вещи, которые на самом деле лежат на поверхности. Мудрить не надо, искать какие-то коалиции желающих не надо. Надо просто действовать сообразно проверенным вещам, объективной реальности и так далее Андрей Климов сенатор

Позиция России остается в той логике, о которой говорил Путин в июне прошлого года, пояснил он. Россия всегда подчеркивала, что безопасность кого бы то ни было не должна осуществляться за счет нашей безопасности, напомнил парламентарий.

Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади заявлял, что Россия выступает за надежные коллективные гарантии безопасности Украины с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он назвал хорошим примером инициативу, предложенную украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году, предполагавшую гарантии безопасности Украины, участниками которых были бы все государства — члены Совета Безопасности ООН, то есть Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, а также ряд других стран. Москва была согласна с этим предложением, напомнил глава МИД.

