Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:52, 20 августа 2025Наука и техника

В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

Боец Канат: Для вооружения БПЛА изготавливают самодельные бомбы из мин и гранат
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские специалисты в зоне специальной военной операции самостоятельно изготавливают различные боеприпасы для сброса с квадрокоптеров. Особенности изделий назвал боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России с позывным Канат в беседе с «Красной звездой».

Он подчеркнул, что российская промышленность выпускает различные штатные снаряды для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако военнослужащие продолжают создавать специальные бомбы.

При создании боеприпаса конструкторы учитывают характеристики дрона и рельеф местности. Кроме того, они поддерживают обратную связь с операторами беспилотников, а взрывчатые вещества берут из других снарядов.

«Нужно разобрать здание, значит, в 82-миллиметровую мину нужно напихать побольше пластита, будет работа по технике — берем кумулятив, цель пехота — в самый раз заводской боеприпас использовать», — сказал Канат.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Перед нанесением удара операторы БПЛА выполняют разведку маршрута. Она позволяет оценить погодные условия и насыщенность района средствами радиоэлектронной борьбы, а также заранее увидеть препятствия вроде линий электропередач. После этого специалисты определяют, какую массу нагрузки можно подвесить на дрон.

В мае источники «Известий» сообщили, что в программу боевой подготовки российских саперов ввели раздел о разминировании при помощи дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Финский биатлонист предстанет перед судом за выстрел в человека

    Врач раскрыла секрет стройности и молодости 43-летней Натальи Подольской

    В ВСУ пожаловались на эффективный способ борьбы российских войск с аэроразведкой

    Колумбийскому наркобарону Карлосу запросили большой срок в России

    Замглавы «Ельцин Центра» репостнула сообщение дочери Ельцина и поплатилась. Что было в тексте и какое наказание последовало?

    Ехавшая в поезде с детьми россиянка впала в кому из-за инсульта

    Ида Галич прокляла и обматерила укравших ее аккаунт «террорюг»

    Москвичей позвали посмотреть на банан

    В Европе назвали главную жертву разрыва отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости