В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

Боец Канат: Для вооружения БПЛА изготавливают самодельные бомбы из мин и гранат

Российские специалисты в зоне специальной военной операции самостоятельно изготавливают различные боеприпасы для сброса с квадрокоптеров. Особенности изделий назвал боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России с позывным Канат в беседе с «Красной звездой».

Он подчеркнул, что российская промышленность выпускает различные штатные снаряды для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако военнослужащие продолжают создавать специальные бомбы.

При создании боеприпаса конструкторы учитывают характеристики дрона и рельеф местности. Кроме того, они поддерживают обратную связь с операторами беспилотников, а взрывчатые вещества берут из других снарядов.

«Нужно разобрать здание, значит, в 82-миллиметровую мину нужно напихать побольше пластита, будет работа по технике — берем кумулятив, цель пехота — в самый раз заводской боеприпас использовать», — сказал Канат.

Перед нанесением удара операторы БПЛА выполняют разведку маршрута. Она позволяет оценить погодные условия и насыщенность района средствами радиоэлектронной борьбы, а также заранее увидеть препятствия вроде линий электропередач. После этого специалисты определяют, какую массу нагрузки можно подвесить на дрон.

В мае источники «Известий» сообщили, что в программу боевой подготовки российских саперов ввели раздел о разминировании при помощи дронов.