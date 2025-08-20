Экономика
10:19, 20 августа 2025Экономика

В России захотели штрафовать за нарушения перед отопительным сезоном

Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России могут ввести штрафы для граждан, а также теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые не устранят выявленные нарушения до начала отопительного сезона. Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила соответствующие поправки, разработанные Минэнерго, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект дополняет статью КоАП РФ новыми составами административных правонарушений — о неустранении теплоснабжающими организациями проблем, зафиксированных в акте о готовности к отопительному периоду в установленные сроки.

Если нарушения не устранят, для граждан будет предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, для должностных лиц штраф от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти до 10 тысяч рублей.

Также уточняются и условия наступления административной ответственности для должностных лиц, если они не направили на утверждение в Минэнерго схемы теплоснабжения, не разместили вовремя информацию о публичных слушаниях или протокол по итогам их проведения. Эти нарушения чреваты предупреждением или административным штрафом в 5-10 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили снижать плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1 процент за каждый день просрочки выполнения заявки граждан в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ.

