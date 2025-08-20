Экономика
17:26, 20 августа 2025Экономика

В российском поселке нарисовали зебру на улице без тротуаров

В поселке Бетлица Калужской области нарисовали зебру на улице без тротуаров
Мария Черкасова

Фото: ArthurHidden / Designed by Freepik

В поселке Бетлица Калужской области нарисовали зебру на улице без тротуаров. Об этом сообщает издание «Подъем».

В администрации пояснили, что новый пешеходный переход создан специально из-за расположенной рядом школы. В социальных сетях его раскритиковали, отметив, что «зебра» ведет от газона к газону. В комментариях шутят, что осталось только поставить таблички «По газону не ходить!».

Глава администрации Бетлицы Роман Жаров в беседе с журналистами объяснил, что на этой улице невозможно обустроить тротуары. По правилам дорожного движения при отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по краю проезжей части. Сам же тротуар вообще не является обязательной частью дороги. Дети из соседней школы ходят по краю проезжей части, что соответствует правилам, а переходят дорогу именно по пешеходному переходу, добавил чиновник.

Ранее деревню Ужово в Псковской области отрезало от мира из-за непогоды.

