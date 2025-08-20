В Совфеде выступили против идеи ввести в российских школах новый предмет

Сенатор Косихина выступила против идеи ввести в школах развитие устной речи

Вводить в школах отдельный предмет по развитию устной речи нецелесообразно, так как в программе есть русский язык и литература. Об этом заявила сенатор Совета Федерации Наталия Косихина, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее депутаты Государственной Думы направили главе Минпросвещения письмо, в котором попросили рассмотреть возможность внедрения модуля, направленного на развитие устной речи.

По мнению сенатора, данная идея имеет определенные положительные стороны.

«Однако я считаю, что вводить отдельный модуль для этого нецелесообразно. В школьной программе уже есть предметы русский язык и литература, где в рамках изучения грамматики, стилистики и анализа художественных текстов уделяется достаточно внимания развитию устной речи», — пояснила она.

Ранее стало известно, что в России из школьной программы исключили один предмет. Речь идет об обществознании для учеников пятых-седьмых классов. По словам уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обществознание в школьном расписании заменят другим предметом — дети станут изучать учебный курс «История нашего края».