В США навали сроки встречи Путина и Зеленского

Кроули: США считают, что Путин и Зеленский встретятся в ближайшие две недели
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

США считают, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский встретятся в ближайшие две недели. Сроки встречи назвала глава протокола США посол Моника Кроули в эфире Fox News.

«Я не хочу опережать президента США Дональда Трампа и какие бы то ни было заявления на этот счет, которые он может сделать», — отметила она.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин предупредил, что Зеленский может превратить свою личную встречу с президентом России в балаган. Чтобы этого не случилось, необходимо, по мнению политолога, свести свободу действий Зеленского к нулю.

