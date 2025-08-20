Бывший СССР
Названа главная угроза для встречи Путина и Зеленского

Политолог Василий Кашин: Зеленский может превратить встречу с Путиным в балаган
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может превратить свою личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в балаган. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Он [Владимир Зеленский] может превратить встречу [с Владимиром Путиным] в балаган и сорвать переговорный процесс», — заметил эксперт.

Чтобы этого не случилось, необходимо, по мнению политолога, свести свободу действий Зеленского к нулю. Ему можно позволить лишь заниматься обсуждением некоторых гуманитарных вопросов, считает он.

Ранее Василий Кашин раскрыл значение разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Соединенных Штатов, Украины и Европы в Белом доме. По его словам, это является позитивным сигналом для переговорного процесса.

