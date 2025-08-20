Значение разговора Путина и Трампа во время встречи с Зеленским объяснили

Политолог Кашин: Разговор Путина и Трампа стал позитивным сигналом в переговорах

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита Соединенных Штатов, Украины и Европы в Белом доме стала позитивным сигналом для переговорного процесса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Факт разговора показывает, что Трамп вместе с Зеленским и европейцами выработал некую единую позицию, которую счел возможным довести до Путина», — объяснил он.

Тем не менее все еще остается сложным обсуждение технически деталей договоренностей. К ним относятся и гарантии безопасности Украины, и механизм прекращения огня, заметил политолог. И именно на этом этапе, по словам эксперта, Европа и Украина могут саботировать переговоры.

Василий Кашин также назвал два сценария действий Владимира Зеленского во время переговорного процесса. Он может одновременно пытаться сорвать переговоры или согласиться с подходом Дональда Трампа ради своего политического будущего.