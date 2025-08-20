Бывший СССР
Названы два сценария действий Зеленского после встречи с Трампом

Политолог Кашин: Зеленский сорвет переговоры или обеспечит политическое будущее
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может сорвать переговоры или согласиться с подходом президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить свое политическое будущее. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Первый [сценарий] — отчаянная попытка сорвать договоренности с риском вызвать гнев Трампа», — указал он.

В этом случае, по мнению политолога, Владимир Зеленский станет затягивать переговоры и выдвигать дополнительные условия и требования. С этим связан и рост террористической активности Украины на российской территории — атаки беспилотников и попытка взорвать Крымский мост.

Однако, с другой стороны, президент Украины одновременно будет стараться обеспечить свое политическое выживание, добавил Василий Кашин.

Ранее Василий Кашин раскрыл стратегию Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, он пытается обеспечить себе политическое будущее после завершения конфликта.

