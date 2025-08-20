Бывший СССР
В стране Ближнего Востока задержали беглого депутата Рады

В ОАЭ задержали беглого депутата Рады Христенко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) задержали беглого депутата Верховной Рады Федора Христенко, которого обвиняли в сотрудничестве с Россией. Об этом рассказала супруга нардепа Марина Христенко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«В ОАЭ по запросу Украины был задержан для экстрадиции на Украину нардеп Федор Христенко, которого СБУ (Служба безопасности Украины, — прим. «Ленты.ру») обвиняет в работе на Россию», — говорится в публикации.

СБУ также обвиняет Христенко в оказании влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Считается, что нардеп был одним из ключевых свидетелей по делу прослушки в квартире основателя продюсерской студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что в квартире основателя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, нашли золотой унитаз. Кадры опубликовал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

