В ВСУ заявили о наступлении российских войск под Красноармейском

Российские войска усилили давление на логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) и стремятся выйти к городу в районе Родинского. О наступлении российских войск рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.
«На покровском направлении враг усилил давление на нашу логистику, основная задача — контроль подъездов и подходов к фронту. (...) В районе Родинского идут ожесточенные бои за выход к Мирнограду и Покровску», — рассказал военный.
Он добавил, что российские войска серьезно нарастили использование дронов на направлении.
Ранее российский боец с позывным Мудрый объяснил причину отступления ВСУ. По его словам, украинские военные стремятся избежать огневого контакта, прямого стрелкового боя и при первой возможности оставляют позиции.