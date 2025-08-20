В ВСУ заявили о наступлении российских войск под Красноармейском

Офицер ВСУ Бунятов: ВС России усилили давление на логистику под Красноармейском

Российские войска усилили давление на логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) и стремятся выйти к городу в районе Родинского. О наступлении российских войск рассказал в Telegram украинский офицер Станислав Бунятов.

«На покровском направлении враг усилил давление на нашу логистику, основная задача — контроль подъездов и подходов к фронту. (...) В районе Родинского идут ожесточенные бои за выход к Мирнограду и Покровску», — рассказал военный.

Он добавил, что российские войска серьезно нарастили использование дронов на направлении.

Ранее российский боец с позывным Мудрый объяснил причину отступления ВСУ. По его словам, украинские военные стремятся избежать огневого контакта, прямого стрелкового боя и при первой возможности оставляют позиции.