01:40, 20 августа 2025Экономика

В Запорожской области рассказали о последствиях отключения электроэнергии

Отключение электроэнергии в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Отключение электроэнергии в Запорожской области в результате ударов дронов ВСУ не повлияло на работу ЗАЭС. Сейчас станция работает в прежнем режиме, проинформировала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, пишет ТАСС.

«Отключение [электроэнергии] не сказалось на работе станции. Станция работает в прежнем режиме. Безопасность эксплуатации обеспечена в полном объеме», — уточнила она.

Ранее ВСУ беспилотниками ударили по высоковольтному оборудованию, это стало причиной отключения света в Запорожской области. Об этом сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии.

12 июля сообщалось, что из‑за аномальной жары часть Запорожской области осталась без света и воды. Губернатор объяснил, что критические перегрузки оборудования затронули сразу несколько округов

