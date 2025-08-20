Культура
14:11, 20 августа 2025Культура

Внук Пугачевой обратился к подписчикам после новости о разводе

Внук Пугачевой Никита Пресняков призвал не гадать о причинах его развода с женой
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков ответил на вопросы подписчиков о разводе с супругой Аленой Красновой. Комментарии он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пресняков заявил, что они с Красновой остались в хороших отношениях. Он также призвал поклонников не рассуждать о его семейной жизни, информацией о которой они не владеют.

«Не надо, пожалуйста, гадать, когда вы понятия не имеете буквально ни о чем, что у нас происходило за 10 лет. Вы по картинкам судили? Вы же не знаете, что и как у нас было», — высказался Пресняков.

19 августа Краснова и Пресняков объявили о разводе. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться.

Пресняков женился на Красновой в июле 2017 года. В 2022-м пара переехала в США, где артист решил развивать свою музыкальную карьеру. Известно, что отец Никиты Владимир Пресняков живет в России и выступает в крупных музыкальных проектах, а его мать Кристина Орбакайте покинула страну, как и бабушка Алла Пугачева.

