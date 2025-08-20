Мир
06:22, 20 августа 2025
Мир

Во Франции сообщили об инструкциях для Зеленского

Депутат Филиппо: Зеленскому дали инструкции перед встречей в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от своих западных союзников перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.

«Сперва его заставили надеть свою черную курточку, а потом приказали строго-настрого удержаться в Белом доме от своей обычной буффонады. Но, увы, бесполезно», — сказал французский депутат. Он пояснил, что такие инструкции должны были помочь украинскому лидеру избежать фиаско в ходе визита в Белый дом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. По его мнению, Москва якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта».

