14:19, 20 августа 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о выходе российских войск на окраины Константиновки

Военкор Симонов: ВС РФ контролируют местность на южной окраине Константиновки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий смогли взять под контроль местность на южной окраине Константиновки. О выходе Вооруженных сил (ВС) России к границам города рассказал в Telegram военный корреспондент Александр Симонов.

«Наши войска уже контролируют местность в районе южного поста ГАИ со стороны Донецка. Также российские ДРГ уже свободно перемещаются по городскому микрорайону "Южный"», — рассказал военкор.

Он добавил, что за последние три дня с обеих сторон активизировалась артиллерийская активность, и выразил предположение, что в ближайшее время российские войска могут перейти к активным штурмовым действиям.

Ранее российский боец с позывным Мудрый объяснил причину отступления Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные стремятся избежать огневого контакта, прямого стрелкового боя и при первой возможности оставляют позиции.

