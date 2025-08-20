Волынские военкомы признались в стрельбе во время попытки мобилизовать инвалида

Волынский территориальный центр комплектования (аналог военкомата в России) подтвердил стрельбу его сотрудников по людям. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) .

«Отмечаем, что факт использования оружия во время этого события в настоящее время проверяется соответствующими правоохранительными органами в установленном законом порядке», — сказано в публикации.

Это произошло в селе Новая Червища во время попытки военкомов мобилизовать мужчину с инвалидностью, который имеет право на отсрочку призыва. Его попытались защитить местные жители, в ходе чего, предположительно, и была открыта стрельба.

Ранее сообщалось, что украинцы начали вести активную борьбу против ТЦК. Они передают данные о местоположении центров российским военнослужащим, чем помогают их уничтожать.